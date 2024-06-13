الرئيس السيسي يصل إلى المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى المدينة المنورة، اليوم الخميس، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسئولين.