استطلاع: تقدم اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الفرنسية

أشار استطلاع رأي نشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، إلى أن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان سيحقق الفوز في أول جولة من الانتخابات التشريعية الفرنسية بنسبة 31 % من الأصوات، في حين سيحل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بـ 18 %، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوقع الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إيلابي" لصالح قناة "بي إف إم تي في" وصحيفة "لا تريبيون ديمانش"، حصول تحالف أحزاب اليسار على 28 % من الأصوات.

وأجرى المعهد مقابلات مع 1502 شخصا من البالغين، عبر الإنترنت، يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل خطاب للرئيس الفرنسي قال فيه إنه لن يستقيل إذا خسر حزبه في الانتخابات.

وأظهر الاستطلاع أن 39 % من الناخبين يفضلون أن يصبح جوردون براديلا، الوريث السياسي للو بان رئيسا للوزراء عقب الانتخابات، فيما يدعم 36 % رئيس الوزراء الحالي جابريل أتال.