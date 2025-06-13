أجرى محققون عمليات بحث في موقع إحدى أكبر كوارث الطيران الهندية والتقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالناجي الوحيد من الحادث اليوم الجمعة، بعد يوم من سقوط طائرة "إير إنديا" ومقتل 241 شخصا على متنها وعدة أشخاص على الأرض.

واصطدمت الطائرة المتجهة إلى لندن من طراز "بوينج 787" بسكن جامعي لدى سقوطها في منطقة سكنية في مدينة أحمد أباد الواقعة شمال غربي الهند عقب دقائق من إقلاعها أمس الخميس.

ويتم إجراء فحوص الحمض النووي للتعرف على الجثث التي تفحمت إلى درجة يصعب عندها التعرف عليها. ومن المتوقع أن يتم العثور على المزيد من الضحايا في عملية البحث في موقع التحطم. ولم ترد معلومات بشأن استعادة الصندوقين الأسودين، لبيانات الرحلة ومسجلات الصوت بقمرة القيادة.

وقال مودي بعد زيارة الموقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إننا جميعا مصدومون بسبب مأساة الكارثة الجوية في أحمد أباد. الكلمات تعجز عن التعبير عن مدى التأثر بفقدان هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة المفاجئة والمفجعة".