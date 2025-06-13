العراق يدعو إيران إلى مواصلة خيار الحوار مع الولايات المتحدة

دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إيران إلى مواصلة خيار الحوار مع الولايات المتحدة، عبر الوساطة العُمانية للتوصل إلى حلول تُسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد وزير الخارجية العراقي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقچي "تضامن العراق مع إيران حكومةً وشعباً في مواجهة هذا التصعيد الخطير".

وأشار عراقچى، إلى أن "الطيران الإسرائيلي اخترق الأجواء العراقية ومن حق إيران الرد والدفاع عن سيادتها بما يتناسب مع حجم التهديد".

وأكد حسين، أن "العراق قد تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الانتهاك وعلى المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الخروقات المتكررة، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن العراق والمنطقة واستقرارهما".

وأوضحت وزارة الخارجية في الشكوى، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتجاوزا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم

وطالب العراق مجلس الأمن "بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، واستخدام صلاحياته لردع الكيان الإسرائيلي ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".

وتناول حسين وعراقجي تفاصيل الهجوم الاسرائيلي على إيران وتقييم آثاره.