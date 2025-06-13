أوزبكستان توقع أكثر من 30 اتفاقية استثمارية مع عدد من الشركات العالمية

وقعت أوزبكستان أكثر من 30 اتفاقية استثمارية مع عدد من الشركات العالمية، على هامش منتدى طشقند الدولي للاستثمار، الذي استضافته العاصمة الأوزبكية على مدار يومين.

وشملت الاتفاقيات مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم وإعادة التدوير، من بينها مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية وأنظمة تخزين، ومحطة طاقة حرارية بقدرة 1400 ميجاوات، إلى جانب مشروعات أخرى في ولايتي فرغانة ونامانجان.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة صندوق استثمار مباشر لآسيا الوسطى، بالشراكة بين صندوق إعادة الإعمار والتنمية في أوزبكستان وشركة "أوز عمان كابيتال"، إضافة إلى مشاريع تشمل تطوير مرافق تخزين تحت الأرض، وزراعة الخيزران، ومعالجة النفايات، وتصميم طرق نقل جديدة.

وأكدت وزارة الاستثمار أن الاتفاقيات الموقعة تغطي قطاعات متنوعة، منها الصناعة والطاقة والأدوية والزراعة، مشيرة إلى أنها تستهدف جذب استثمارات إضافية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.