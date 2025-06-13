قيادة الجيش اللبناني تحذّر المواطنين من سقوط بقايا صواريخ اعتراضية

حذّرت قيادة الجيش اللبناني، المواطنين، اليوم الجمعة، من سقوط بقايا صواريخ اعتراضية، ودعتهم لعدم الاقتراب منها.

وقال بيان صادر قيادة الجيش اللبناني، "تحذّر قيادة الجيش المواطنين من سقوط بقايا صواريخ اعتراضية، وتدعوهم إلى عدم الاقتراب منها حفاظًا على سلامتهم."

وأضاف البيان، أن الوحدات العسكرية المختصة تعمل "على نقل هذه البقايا وإجراء اللازم بشأنها".

وانفجر صاروخ اعتراضي إسرائيلي بعد ظهر اليوم فوق بلدة إبل السقي في جنوب لبنان، كما انفجرت 3 صواريخ اعتراضية فوق منطقة المطلة المحاذية للحدود الجنوبية مع إسرائيل. وسقط صاروخ اعتراضي على نهر الحاصباني في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي كان قد شنّ فجر اليوم هجمات استهدفت عددا من المناطق المدنية والعسكرية في إيران، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين الإيرانيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى مقتل عدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري وعدد من العلماء النوويين الإيرانيين.