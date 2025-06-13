 على خلفية الهجوم الإسرائيلي على إيران.. طيران الإمارات توقف رحلات إلى 4 دول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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على خلفية الهجوم الإسرائيلي على إيران.. طيران الإمارات توقف رحلات إلى 4 دول

د ب أ
نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 11:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 11:36 ص

أعلنت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من مطار دبي الدولي مقرا لها، إلغاء رحلاتها من وإلى العراق، الأردن، لبنان، وإيران، نظرا للوضع الراهن.

وذكرت الشركة أنها لن تقبل المسافرين الذين يمرون عبر دبي وكانت وجهتهم النهائية في العراق أو إيران أو الأردن أو لبنان، حتى إشعار آخر.

وأضافت: نعتذر عن أي إزعاج، ونواصل متابعة التطورات عن كثب، إذ تبقى سلامة ركابنا وموظفينا وعملياتنا على رأس أولوياتنا دائما.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن بلاده استهدفت منشأة التخصيب الرئيسية في إيران وعلماء نوويين وبرنامج الصواريخ الباليستية.


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