روسيا تؤكد استعداداها لتعميق التعاون العملي مع الجيش الصيني

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون العملي مع الجيش الصيني.

وصرح بيلاؤوسوف، خلال محادثة عبر تقنية الفيديو مع وزير الدفاع الصيني دونج جون، نقلها تلفزيون الصين المركزي: «روسيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز المشاورات الاستراتيجية بين القوات المسلحة للبلدين، وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل العمليات المشتركة وتدريب الأفراد».

وشدد بيلاؤوسوف، أيضًا على أن موسكو مستعدة للارتقاء بالتعاون الاستراتيجي بين الطرفين إلى مستوى أعلى.

وانطلقت العلاقات الروسية-الصينية في المجال الدفاعي عبر «معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون» الموقعة عام 2001، التي تنص على دعم متبادل لوحدة وسيادة كلٍ من روسيا والصين، بما في ذلك القضايا الأمنية الحساسة والحدود الإقليمية، وهو ما فتح الباب لتعاون عسكري وأمني أعمق بين الجانبين.

لاحقاً، رُفع مستوى العلاقة إلى «شراكة تنسيق استراتيجي شاملة لعصر جديد»، كما جاء في البيان المشترك الصادر في عام 2022، حيث أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينج، أن نمط العلاقات بين البلدين «أعلى من التحالفات السياسية-العسكرية في حقبة الحرب الباردة»، وهو توصيف يقدم التعاون الدفاعي بينهما باعتباره شراكة طويلة الأمد تتجاوز فكرة التحالف التقليدي.

وتصف وزارة الخارجية الصينية العلاقات مع روسيا بأنها «شراكة تنسيق استراتيجي» من نوع جديد غير موجهة ضد طرف ثالث، مع التأكيد على أن هذا الإطار يوفر الأساس لتعاون واسع في المجالات الدفاعية والأمنية على قاعدة المساواة والمنفعة المتبادلة.

وفي السنوات الأخيرة، أعادت البيانات المشتركة في 2024 و2025 التأكيد على أن الشراكة الشاملة في «العصر الجديد» تشمل تعاوناً في قضايا الأمن الاستراتيجي، ومعارضة «الهيمنة»، و«العقوبات الأحادية»، و«استخدام الفضاء، والفضاء السيبراني لأغراض عسكرية هجومية».