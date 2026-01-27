اليابان تقدم احتجاجا شديد اللهجة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

أفادت الحكومة اليابانية بأن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان، مضيفة أنها تقدمت باحتجاج شديد اللهجة على ذلك.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" عن وزارة الدفاع اليابانية القول، إن أحد الصاروخين وصل إلى ارتفاعه الأقصى الذي يبلغ نحو 80 كيلومترا، وقطع مسافة تقدر بنحو 350 كيلومترا.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن الجيش رصد إطلاق الصاروخين من منطقة تقع في شمال بيونج يانج، عند حوالي الساعة 0350 مساء.

فيما قال مسئول حكومي ياباني، إن الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، على ما يبدو.

ومن جانبها، أدانت طوكيو إطلاق بيونج يانج للصاروخين الباليستيين، مما يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

جدير بالذكر أن إطلاق المقذوفين اليوم الثلاثاء، يأتي قبيل انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، والذي يهدف إلى وضع أولويات سياسية واقتصادية جديدة.

فيما وجهت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، المسئولين الحكوميين المعنيين بجمع المعلومات وضمان سلامة السفن والطائرات.

ولم ترد أنباء حتى الآن بشأن وقوع أضرار.

وعلى صعيد متصل، قالت القوات الأمريكية في كوريا: "نحن على علم بعملية الإطلاق، ونجري مشاورات حثيثة مع حلفائنا وشركائنا"، مضيفة أنه "وفقا للتقييمات الحالية، فإن هذا الحدث لا يشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية، أو لحلفائنا".

وأضافت القوات الأمريكية: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن أراضيها وحلفائها في المنطقة".