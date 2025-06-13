ترحيب حار بناشطة ألمانية في مطار برلين بعد ترحيلها من إسرائيل

حظيت ناشطة ألمانية، تم اعتراض محاولتها للإبحار إلى غزة من قبل إسرائيل، بالترحيب الحار والهتافات الصاخبة في مطار برلين يوم الخميس.

وكانت ياسمين آكار على متن السفينة "مادلين" إلى جانب شخصيات بارزة أخرى مثل ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج عندما تم تحويل مسارها إلى إسرائيل يوم الاثنين من قبل القوات الإسرائيلية .

وتم ترحيلها إلى ألمانيا، حيث استقبلها حشد كبير من الناس يحملون الأعلام والأوشحة الفلسطينية وسط هتافات "الحرية لفلسطين" و"الحرية لياسمين".

وفي مؤتمر صحفي بالمطار، اتهمت آكار إسرائيل باختطاف أفراد طاقم السفينة "مادلين" في المياه الدولية.

وقالت آكار: "لن نتوقف. سنعود حتى نوقف الحصار".

وآكار معروفة لدى الشرطة بظهورها العلني وشعاراتها المناهضة لإسرائيل.

وكان الاستقبال في المطار عارما حيث تجمهر الناس حول الناشطة، ورفعها رجل على كتفه. وقدرت الشرطة أن ما لا يقل عن 100 شخص كانوا موجودين.

وكانت مجموعة النشطاء قد أبحرت من صقلية في أوائل يونيو، في مسعى إلى إدخال مساعدات إنسانية مثل أغذية الأطفال والمستلزمات الطبية للمدنيين في قطاع غزة، مع لفت الانتباه الدولي إلى الوضع الإنساني الحرج في القطاع الساحلي.