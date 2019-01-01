مقتل وإصابة 34 من مسلحي طالبان جنوب شرق أفغانستان

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أعلن فيلق ثاندر 203 التابع للجيش الأفغاني، مقتل وإصابة 34 من مسلحي طالبان، خلال عمليات عسكرية للقوات الأفغانية في مقاطعتي خوست وباكتيا بجنوب شرق البلاد.

وذكر بيان فيلق ثاندر 203 - نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية اليوم السبت - أن قوات الأمن قتلت 16 من مسلحي طالبان وأصابت 13 آخرين في منطقة موسى خيل بمقاطعة خوست، بالإضافة إلى مقتل اثنين وإصابة 3 آخرين في منطقة زورمات بمقاطعة باكتيا.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن صادرت أيضًا بنادق وذخائر لقاذفات صواريخ، كما أبطلت مفعول 9 متفجرات بدائية أثناء عملية في ضواحي مدينة جازني.

وكانت مصادر عسكرية أفغانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 7 مسلحين تابعين لحركة طالبان، خلال غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية في إقليمي فراه وهيرات بغرب البلاد.