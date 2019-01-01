مقتل وإصابة 34 من مسلحي طالبان جنوب شرق أفغانستان

أعلن فيلق ثاندر 203 التابع للجيش الأفغاني، مقتل وإصابة 34 من مسلحي طالبان، خلال عمليات عسكرية للقوات الأفغانية في مقاطعتي خوست وباكتيا بجنوب شرق البلاد.
وذكر بيان فيلق ثاندر 203 - نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية اليوم السبت - أن قوات الأمن قتلت 16 من مسلحي طالبان وأصابت 13 آخرين في منطقة موسى خيل بمقاطعة خوست، بالإضافة إلى مقتل اثنين وإصابة 3 آخرين في منطقة زورمات بمقاطعة باكتيا.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن صادرت أيضًا بنادق وذخائر لقاذفات صواريخ، كما أبطلت مفعول 9 متفجرات بدائية أثناء عملية في ضواحي مدينة جازني.
وكانت مصادر عسكرية أفغانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 7 مسلحين تابعين لحركة طالبان، خلال غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية في إقليمي فراه وهيرات بغرب البلاد.