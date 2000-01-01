مصادرة 2000 عبوة عصير تباع بأعلى من التسعيرة في حملة لـ«تموين الغربية»

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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، في حملة مسائية الأحد من ضبط 2000 عبوة عصير وعبوات كريمة وغيرها من السلع لبيعها بسعر أزيد من المعلن.

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنه تم مصادرة المضبوطات وتحرير محضر جنح رقم 15388 ثان طنطا.

وأكد استمرار شن الحملات بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لظبط الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والسلع المعروضة للبيع للمواطنين.

تأتي هذه الحملة بناء على تحريات الرقابة الإدارية، والتي تشكلت برئاسة وكيل وزارة التموين وياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ وصلاح الخطيب.