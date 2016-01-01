محافظ جنوب سيناء يشهد مؤتمر توطين استثمارات التجارة بالمحافظة

استقبل الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الاثنين، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر الجهاز لعقد مؤتمر بشأن إنشاء مناطق لوجستية بمحافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة، والمهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني لمحافظ جنوب سيناء، ومجموعة من مستثمري المراكز التجارية العالمية.

وقال اللواء خالد فودة، أن المحافظة تسعى لإنشاء مناطق لوجستية وسلاسل تجارية، لتقليل حلقات تداول السلعة من المنبع إلى المستهلك، و لتوفير تكلفة النقل وتفادي إهدار كميات كبيرة من السلع، وتغطية احتياجات الفنادق والسائحين والمقيمين بالمحافظة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية تصل لنحو 64 ألف غرفة، ومن المقرر أن تتزايد خلال الفترة المقبلة، نظرًا للتعافي التدريجي للقطاع السياحي.

وأكد أن المحافظة بصدد افتتاح ثلاثة أفرع لجامعة الملك سلمان في العام المقبل، وجامعة جنوب سيناء بمدينة الطور، بالإضافة إلى فرعين للمدرسة اليابانية.

كما أشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن الرؤية التنموية لتطوير مدينة شرم الشيخ تشمل استحداث عناصر جذب سياحية، لفتح أسواق جديدة أمام السياحة مثل " الفورميلا "1، ومضمار الفروسية، وساحات مهرجانات، ومراكز تسوق حضارية.

وأكد أنه سيجرى إقامة مارينا يخوت بمنطقة خليج القرش، وجرى بالفعل تسليم الموقع وجار التنفيذ، مما يدعو لسرعة التوجه لإنشاء المناطق اللوجستية لسد الاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

وأبدى المستثمرين اهتمامهم بالمشروع، وخاصة إقامة محطات تصدير بميناء نويبع، وأكدوا أنه سيجري إعداد دراسة جدوى والتنسيق لزيارة المناطق التي يجرى تخصيصها لإقامة المناطق اللوجستية في المرحلة القادمة، للبدء في التنفيذ.