كارتيرون يضم سيف فاروق جعفر و6 ناشئين لمعسكر الزمالك في برج العرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انضم ناشئو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانضم سيف فاروق جعفر من مواليد 1999 وحسام أشرف وياسين مرعي ومحمد حسام "بيسو" وأسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وحاتم محمد من مواليد 2001، إلى المعسكر ظهر اليوم، عقب اجرائهم المسحتين الطبيتين للكشف عن فيروس كورونا.

وكان اللاعبين قد خضعوا لمسحة بصحبة أفراد الفريق يوم الثلاثاء الماضي، والمسحة الثانية أول أمس، كما قاموا بعمل القياسات الطبية والبدنية المطلوبة.

ومن المقرر أن ينخرط هؤلاء الناشئين بتدريبات الفريق مساء اليوم.