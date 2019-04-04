توقعات بتراجع طلب الصين على النفط خلال النصف الثاني من العام

تتوقع مؤسسة إي.إس.أيه.آي إنيرجي الاستشارية الأمريكية تراجع طلب الصين على النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 1ر14 مليون برميل يوميا مقارنة بمستواه خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تعافي الطلب الصيني على النفط يتم بصورة تدريجية أكثر مما تشير إليه البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وبحسب البيانات الاقتصادية الصينية فقد زادت مبيعات السيارات في الصين خلال مايو الماضي بنسبة 15 في المئة سنويا بفضل الدعم الحكومي لمشتريات السيارات الجديدة. كما زادت حركة النقل البري في الصين خلال 2019 بنسبة 80 في المئة سنويا وحركة الركاب بنسبة 50 في المئة.

يأتي ذلك فيما ظهرت بيانات اقتصادية صدرت في الصين الشهر الماضي أن الصين تستهدف زيادة إنتاجها من النفط الخام 1 في المئة والغاز الطبيعي بنسبة 3ر4 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وتستهدف الصين وهي أكبر مستهلك للطاقة في العالم، إنتاج 85ر3 مليون برميل نفط يوميا، و181 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2020، وفقا لخطة الإنتاج السنوية التي نشرتها الإدارة الوطنية للطاقة في الشهر الماضي.