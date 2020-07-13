صحة الشرقية: ضبط 86 وحدة كيماويات فاسدة في معمل تحاليل طبية شهير بفاقوس

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي وإدارة العلاج الحر بالمديرية، حملة تفتيشية مُكبرة على عدد من معامل التحاليل الطبية والصيدليات.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الاثنين، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 86 وحدة كيماويات ومستلزمات معامل منتهية الصلاحية داخل معمل تحاليل طبية شهير بمدينة فاقوس.

كما تم ضبط 1989 عبوة أدوية مخالفة داخل إحدى الصيدليات، تنوعت ما بين أدوية جدول أول مُخدرات مُهربة "ترامادول"، وأدوية مُدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية، مجهولة المصدر، ومنشطات جنسية مُهربة، غير مُسجلة بوزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أدوية خاصة بالتأمين الصحي والقوات المسلحة ومحظور بيعها بالصيدليات.

وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.