5 دول أوروبية تحث الاتحاد الأوروبي على منح البوسنة والهرسك صفة دولة مرشحة

حثت 5 دول بوسط أوروبا، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي على منح البوسنة والهرسك صفة دولة مرشحة للانضمام للاتحاد.



وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبيرج، في بوادبست: "الأمر يتعلق بإشارة من حكومتنا أن دول غرب البلقان مهمة للاتحاد الأوروبي".



والتقى وزراء خارجية ما يطلق عليه "سي 5"، وهى دول النمسا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا، في العاصمة المجرية، وطالبوا بأن تدرج القمة الأوروبية المقبلة المقررة في أكتوبر المقبل القضية على أجندة المباحثات.



ويشار إلى أنه في آخر تجمع لقادة أوروبا في يونيو الماضي، تم منح أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من روسيا، ومولدوفا صفة دول مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.



وتم إغفال البوسنة والهرسك، التي مازالت تعاني من تداعيات حرب 1992 حتى 1995، خلال هذه القمة.



ويشار إلى أنه تم تأسيس مجموعة "سي 5" خلال عام 2020، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي خلال جائحة كورونا.