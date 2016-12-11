الأرصاد: اليوم طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا والعظمي بالقاهرة 34

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على سائر الأنحاء.

وتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، وتنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من (2: 2.5 متر)، وشبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 25

وادي النطرون 33 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 23

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 30 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 34 25

نخل 33 20

نويبع 36 26

طابا 35 24

كاترين 33 18

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 34 24

بني سويف 35 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 28

أسوان 41 28

إدفو 41 29

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 36 27

أبو رماد 35 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 32 28