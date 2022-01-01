بحث رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في رام الله رئيس بعثة جمهورية مصر العربية في رام الله السفير طارق طايل، اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، سبل تعزيز وتطوير التعاون في سياق العلاقات ذات الخصوصية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكرت وزارة الخارجية -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- أن الجانبين أكدا أهمية أطر التعاون القائمة بين المؤسسات المصرية والفلسطينية بما فيها وزارتيّ الداخلية.

وأكد السفير طايل أن مصر ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم في مختلف المجالات بما في ذلك التأهيل ونقل الخبرات، باعتبار ذلك أحد أهم مرتكزات التعاون الذي يستهدف ترسيخ أركان المؤسسات الفلسطينية وصولاً لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتسق مع محددات الشرعية والقرارات الدولية ذات الصلة.