مسؤول أمريكي: بايدن لن يطلق مبادرات جديدة لاستئناف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي ، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يطلق أي مبادرات جديدة تهدف إلى استئناف عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي، إن بايدن لن يقدم مقترحات رسمية لإطلاق بعض مبادرات السلام الجديدة، مشيرا إلى أن ما سيفعله هو محاولة تشجيع كلا الجانبين على إيجاد مسار يقتربان فيه خطوة بخطوة نحو رؤية تعمل لصالح كل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

ولدى وصوله إلى مطار بن جورين في إسرائيل أكد الرئيس الأمريكي على دعمه لحل الدولتين.

و قال بايدن "لا أزال أرى أن حل الدولتين هو السبيل الأمثل، ولهذا السبب سنبحث دعمي المتواصل لحل الدولتين رغم أنني أعلم أنه ليس ضمن مصطلحاتكم لكنه لا يزال بنظري الحل الأفضل لمستقبل متكافىء المعايير للسلام والديمقراطية والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".