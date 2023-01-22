لافروف: مستعدون لتوقيع بروتوكول لضمان عدم نشر أسلحة نووية في آسيا

أدلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، بسلسلة تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في أعمال اجتماع «آسيان»، الذي عقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، قال «لافروف»، إن موسكو لديها خطط كبيرة لتطوير التعاون في مختلف المجالات مع دول «آسيان».

وأشار إلى سعي بلاده لعزيز التنسيق بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنجهاي للتعاون و«آسيان»، مؤكدًا الوقوف مع تعزيز الدور المركزي لـ«آسيان» في ضمان الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ونوه أن «الغرب لا يحترم مبدأ السيادة والمساواة بين الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ»، نافيًا علمه بأي مقترحات جديدة بشأن التمديد المحتمل لـ«صفقة الحبوب».

ولفت إلى أنه ليس متفائلًا بإمكانية إحياء اتفاق إيران النووي، مرحبًا في الوقت نفسه، بأي اتصالات بين واشنطن وإيران من شأنها تحسين العلاقات بينهما.

ونفى وجود ضمانات بأن الإدارة الأمريكية المقبلة ستحترم أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران.

وأكد استعداد بلاده لتوقيع بروتوكول؛ لضمان عدم نشر أسلحة نووية في آسيا، لكنه نوه أن «هناك أطرافا أخرى لن تلتزم بذلك».

وذكر أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يهاجم روسيا والصين لمجرد أنهما قررا تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدًا أن «نهج الناتو لن ينجح في إحباط روسيا».