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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة الزمالك والأهلي، والتي ستقام مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد فخري – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا.

بينما يمثل الزمالك في مواجهة اليوم كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي.