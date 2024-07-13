5 شهداء وأكثر من 100 مصاب جراء استهداف الاحتلال لمنطقة المواصي غرب خان يونس

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أفاد موقع «فلسطين بوست» بوصول 5 شهداء وأكثر من 100 مصاب إلى مستشفى الكويت التخصصي، جراء استهداف الاحتلال لمنطقة المواصي بمدينة خان يونس.

عاجل | وصول 5 شهداء وأكثر من 100 مصاب إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف مواصي خانيونس — فلسطين بوست (@PalpostN) July 13, 2024

ونشرت شبكة «قدس» الإخبارية، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد التصاعد الكثيف لأعمدة الدخان بعد غارات عنيفة استهدفت منطقة المواصي غرب خان يونس.

تغطية صحفية: تصاعد كثيف لأعمدة الدخان بعد غارات عنيفة استهدفت منطقة المواصي غرب خانيونس. pic.twitter.com/EFCbpqHalb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 13, 2024

ونقلت الشبكة عن مصادر محلية قولها، إن طيران الاحتلال نفذ ثلاث غارات استهدفت محيط جامعة الأقصى في خان يونس جنوب قطاع غزة.

مصادر محلية: طيران الاحتلال ينفذ ثلاث غارات تستهدف محيط جامعة الأقصى في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/738xHHV3Lz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 13, 2024

وفي وقت سابق، استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، في اليوم الـ281 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف مراسل وكالة «وفا» أن دوي انفجارات سمع في محيط مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات «كواد كابتر» الاحتلالية النار على المواطنين جنوب تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية على حي الرمال الجنوبي غرب المدينة.

وأصيب 10 مواطنين على الأقل في قصف استهدف منزلا في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصف آخر من طائرات الاحتلال الحربية على المنطقة الشمالية للمخيم.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة، استهدفت منزلا قرب محطة التحرير على مدخل بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.