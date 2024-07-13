استطلاع رأي عبري: 70% من الإسرائيليين يطالبون بإقالة نتنياهو

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، أن 70% من الإسرائيليين يطالبون بإقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن استطلاع رأي إسرائيليًّا بيَّن أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل من بينهم 44 % يؤيدون استقالته فورا.

فيما أكد 28% أنه يجب إقالته فور نهاية الحرب الدائرة على قطاع غزة، فيما أوضح 40 % من المستطلع آراؤهم أن نتنياهو هو الشخص الرئيسي المسئول عن فشل الحكومة.

יותר מ-70% מהציבור חושב שנתניהו צריך להתפטר, רוב לעסקת חטופים | סקר "אולפן שישי"https://t.co/wfbpQZTndC | @DanyCushmaro pic.twitter.com/fy1rVNZr7x — החדשות - N12 (@N12News) July 13, 2024

في سياق متصل، أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، أمس الجمعة، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هو خليفة محتمل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لرئاسة كتلة اليمين في إسرائيل.

وأفاد موقع «واللا» الإلكتروني الإسرائيلي، بأنّ استطلاع رأي إسرائيلي أظهر تقدم بن غفير بنسبة 24% من بين مؤيدي الائتلاف الحاكم في إسرائيل، يليه يوسي كوهين، وزير الطاقة، بنسبة 14%، ثم بتسلئيل سموتريتش، وزير المال، بنسبة 11%.