• «بلومبرج العالمية»: البنك الأهلى الأول فى السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة

ضخ البنك الأهلى المصرى نحو 83.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى فى أوصال الاقتصاد من خلال 16 صفقة تمويل جعلته يتصدر المركز الأول فى السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة، أظهر التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسى وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة وذلك عن النصف الأول من عام 2024.

كما حصل البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الثانى كوكيل للتمويل والمركز الثالث كمسوق للقروض المشتركة والمركز الرابع كمرتب رئيسى على مستوى قارة إفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الخامس كوكيل للتمويل والمركز السابع كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جانبه صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن القروض المشتركة التى قام البنك الأهلى المصرى بإدارتها وترتيبها خلال النصف الأول من عام 2024 تم توجيهها لمشروعات كبرى تخدم العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل بناء السفن والقاطرات، التطوير العقارى والمقاولات، البترول، السياحة، الأسمدة وصناعة الأخشاب، موضحا أن البنك الأهلى المصرى دائما ما يدعم المشروعات التى تساهم فى تنمية موارد وقدرات الاقتصاد المصرى من خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتوفير مزيد منفرص العمل خاصة للشباب، وذلك انطلاقا من سياسة البنك الثابتة فى دعم التنمية الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، معربا عن اعتزازه بحفاظ البنك على صدارة نشاط القروض المشتركة فى مصر بالإضافة إلى المراكز المميزة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط وفقا وشهادة وكالة بلومبرج التى تعد إحدى المؤسسات العالمية المرموقة المعنية بتقييم القروض المشتركة الممنوحة من البنوك.

وأفاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك يواصل مسيرة نجاحه فى إدارة وترتيب القروض المشتركة من خلال سعيه المستمر لتلبية الاحتياجات التمويلية لكل العملاء فى مختلف القطاعات، وذلك بفضل خبرات البنك المتراكمة فى ترتيب مثل هذه الأنواع من القروض، وأيضا شبكة العلاقات القوية التى تربط البنك بمؤسسات التمويل المحلية والخارجية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى المصرى على ادارة وإنهاء الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة لدى البنك تدعم تمويل المشروعات الكبرى، مؤكدا أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ عليها.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة وتسويق القروض المشتركة فى مختلف القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، وأكد أن التعاون الفعال والمثمر مع كل البنوك المصرية يعكس أيضا قوة العلاقة بين جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، وقدرة القطاع المصرفى على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات، وأضاف أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التى استطاعت بحرفية إبرام العديد من الصفقات التمويلية وذلك من خلال حلول متخصصة ومتكاملة.

وأضاف أحمد السرسى رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن نجاح البنك فى إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات وفقا وطبيعة كل مشروع، بالإضافة إلى قيام البنك بدور المستشار المالى فى عدة مشاريع استراتيجية.