إسماعيل هنية يجري اتصالات مع الوسطاء ودول إقليمية في ضوء مجازر الاحتلال

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء وبعض الدول الإقليمية في ضوء المجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم في منطقتي مواصي خانيونس ومخيم الشاطئ في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن حماس، مساء السبت، إنه في الوقت الذي أبدت فيه الحركة التعاطي الإيجابي والمسئول مع المقترح الأخير بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان إلاّ أن الموقف الإسرائيلي الذي اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تضمن وضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بما في ذلك تصريحاته الإعلامية والتي اشتملت على شروط ونقاط جديدة لم ترد في الورقة محل التفاوض مرتبطا بذلك أيضاً المجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم في مناطق متعددة في القطاع.

وطالب رئيس الحركة الوسطاء في كل من مصر وقطر القيام بما يلزم مع الإدارة الأمريكية وغيرها لوقف هذه المجازر بحق الفلسطينيين، والعمل جديا لوضع حد لهذا العدوان.

وشملت الاتصالات كلا من مصر وقطر إضافة إلى تركيا وسلطنة عمان، ومن المقرر أن يواصل رئيس الحركة اتصالاته السياسية والدبلوماسية للهدف نفسه خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن حصيلة جديدة لعدد شهداء مجزرة مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت صحة غزة في بيان، إن حصيلة مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس ارتفعت إلى 90 شهيدًا، نصفهم من فئة الأطفال والنساء.

وأضافت أن المجزرة أسفرت عن 300 إصابة بينهم عشرات الاطفال والسيدات، موضحة أن هناك إصابات حرجة وخطيرة.