الصحة تبحث مع شركة ساندوز تعزيز التعاون في توطين صناعة الأدوية ودعم المبادرات الصحية الرئاسية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع ممثلي شركة «ساندوز» العالمية للأدوية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة جهود الشركة في دعم المنظومة الصحية المصرية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع سلط الضوء على دور شركة ساندوز في السوق المصري، والذي يمتد لأكثر من 70 عامًا، والتي وطنت ما يزيد عن 70% من منتجاتها داخل جمهورية مصر العربية، مضيفاً أن هذه الجهود تكللت بشراكة استراتيجية مع شركة «سيديكو» المصرية، لتوطين تصنيع 6 أنواع من الأدوية المستخدمة في علاج الأورام السرطانية، بما يشمل أورام الثدي والبروستاتا والقولون وعنق الرحم.

وتابع المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة وخبراتها، بما يضمن تعزيز توافر الأدوية الحيوية واستقرار السوق الدوائي، وتحقيق الأمن الدوائي للمواطنين.

وصرح «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش سبل دعم الشركة للمبادرات الرئاسية الصحية، لاسيما مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض السمنة، والأنيميا، والتقزم لدى الأطفال في المدارس، فضلاً عن المبادرات الرئاسية المعنية بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مؤكدًا على أهمية مواصلة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في تنفيذ تلك المبادرات الصحية.

وفي ختام الاجتماع، ثمن وزير الصحة الدور الذي تقوم به شركة ساندوز، مؤكدًا أن وزارة الصحة تدعم كافة الجهود التي تسهم في تطوير الصناعات الدوائية وتوطين التكنولوجيا بما يخدم صحة المواطن المصري.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتورة هند عاشور مدير الإدارة العامة للصيدلة، ومن جانب شركة ساندوز الدكتور سامح الباجوري رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور أحمد بدير رئيس الشركة لمنطقة الخليج العربي، والدكتورة ياسمين الحناوي رئيس وحدة الأعمال المتخصصة والوصول للأسواق، والدكتور كريم عبدالسلام مدير الوصول إلى الأسواق