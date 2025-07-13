صحة جنوب سيناء تستعد لإطلاق قافلة طبية مجانية بمدينة أبورديس

تستعد مديرية الصحة بجنوب سيناء لإطلاق قافلة طبية مجانية بمستشفى أبورديس المركزي، وذلك ضمن خطة القوافل العلاجية الخاصة بوزارة الصحة المقترح تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء.

قال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه سيجري إطلاق القافلة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 15 و16 يوليو الجاري، وبالتعاون مع الجيش الثالث الميداني، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه القافة تضم 9 تخصصات طبية، وهي "الجلدية، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، النساء والتوليد، الأطفال، الجراحة العامة، الباطنة، الأسنان"، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يجري توقيع الكشف الطبي مجانًا على جميع المرضى بالعيادات الخارجية.

وأكد أن سيجري إطلاق هذه القوافل المجانية بجميع مدن المحافظة، خاصة داخل القرى والوديان بهدف تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين، وإتاحة الفرصة للمواطنين الذين يسكنون داخل الوديان والتجمعات البدوية لتلقي الخدمات الطبية المختلفة.

ولفت إلى أنه يجري خلال هذه القوافل صرف الدواء بالمجان، وتحويل الحالات المرضية الحجرة لأقرب مستشفى لاستكمال إجراءات الكشف والعلاج.