 إصابة نائبة رئيس ليبيريا بفيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
الخميس 13 أغسطس 2020 2:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

إصابة نائبة رئيس ليبيريا بفيروس كورونا المستجد

الاصابة بالكورونا - ارشيفية
الاصابة بالكورونا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 2:10 م | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 2:10 م
أعلنت وزارة الصحة الليبيرية إصابة نائبة الرئيس، جويل هوارد تايلور، بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة فيلهلمينا جالا - في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس - إن الاختبارات المعملية اثبتت إصابة نائبة الرئيس بالفيروس في 10 أغسطس الجاري، وقد سافرت إلى غانا يوم الثلاثاء الماضي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة اثر إصابتها بمضاعفات في الجهاز التنفسي.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك