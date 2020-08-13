إصابة نائبة رئيس ليبيريا بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الليبيرية إصابة نائبة الرئيس، جويل هوارد تايلور، بفيروس كورونا المستجد.



وقال وزير الصحة فيلهلمينا جالا - في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس - إن الاختبارات المعملية اثبتت إصابة نائبة الرئيس بالفيروس في 10 أغسطس الجاري، وقد سافرت إلى غانا يوم الثلاثاء الماضي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة اثر إصابتها بمضاعفات في الجهاز التنفسي.



يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.