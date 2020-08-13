الأرصاد: لا نتوقع حدوث موجات شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس هذه الأيام مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن نسبة الرطوبة تصل إلى 80% على القاهرة وإلى 85% على السواحل الشمالية، موضحًا أن الرطوبة هي التي تزيد الشعور بحرارة الطقس.

وتوقع عدم حدوث أي موجات شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك شهر واحد فقط يفصلنا عن انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف.