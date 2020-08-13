قرقاش: خطر ضم أراض فلسطينية سرع لاتفاق الإمارات مع إسرائيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، إن خطر ضم أراض فلسطينية سرع لاتفاق الإمارات مع إسرائيل، لافتًا إلى أن بعض الدول الخليجية لديها علاقات مع إسرائيل لكنها لم تنجح باستغلالها.



وأضاف «قرقاش» خلال لقاء لفضائية «العربية»، مساء الخميس، أن «اتفاق الإمارات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي محاولة خلق فرصة والبناء عليها ضمن إجماع عربي ودعوة الفلسطينيين للعودة للمفاوضات».



ولفت إلى أن «الاتفاق يزيل السيف المسلط على حل الدولتين»، مجيبًا عما إذا كان توقيت القرار مناسبًا: «منطقتنا منطقة أزمات لا توجد لحظة مناسبة لاتخاذ القرار، والقرار الجريء يفرض نفسه على اللحظة وليس العكس».



وأشار إلى أن «جرأة القرار في معرفة الأخطار المحدقة في المنطقة، واتخاذ قرار ينظر إلى المستقبل»، قائلًا إن العالم كله يشيد بقرار الإمارات الآن، فضلًا عن أن الاستقطاب العربي الحالي به العديد من المعتدلين.



وتوصلت إسرائيل ودولة الإمارات العربية إلى اتفاق تاريخي، بوساطة أميركية، لتطبيع العلاقات، وفقًا لما جاء في بيان مشترك.



وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض «إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد».



وقالوا إن «إسرائيل وافقت، في إطار الاتفاق، على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها».