احتدام معركة لقاحات كورونا حول العالم

• الأرجنتين والمكسيك تعتزمان إنتاج لقاح «أسترا زينيكا».. وألمانيا توفر اللقاح العام القادم.. وخبير إيطالي: الإعلانات عن اللقاحات تفتقد للأساس العلمي

احتدم السباق حول العالم من أجل التوصل للقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولاسيما بعدما أعلنت روسيا عن لقاحها الجديد، ففي حين تعتزم الأرجنتين والمكسيك إنتاج لقاح جديد، توقعت ألمانيا التوصل للقاح خلال شهور، فيما اعتبر طبيب إيطالي بارز أن معظم الإعلانات عن لقاحات جديدة ليس لها أساس علمي حقيقي، ولكن تحركها اعتبارات سياسية ومالية.

ورجح وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، التوصل إلى لقاح لكورونا خلال الشهور القادمة أي في العام القادم.

وقال الوزير لقناة (زد.دي.إف) التلفزيونية، بعدما سحب معهد الصحة العامة تقريرا يشير إلى أنه قد يتوفر لقاح في الخريف: «إنني متفائل بأنه قد يكون هناك لقاح في الشهور القادمة، وبالتأكيد في العام القادم».

وتتفق توقعاته على ما يبدو مع تقرير أصدره معهد روبرت كوخ، أمس، ثم سحبه لاحقا، قال فيه المعهد المعني بالصحة العامة إنه يتوقع وجود لقاح في الخريف. وذكر المعهد لاحقا أن التقرير غير محدث ونُشر خطأ.

وامتنع شبان عن تحديد شهر بعينه يتوفر فيه اللقاح، قائلا إن من غير الممكن حتى الآن تحديد عدد مرات التحصين التي سيحتاجها الناس أو مدة المناعة التي سيوفرها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في وقت سابق، أن بلاده أصبحت أول دولة تمنح موافقة تنظيمية على لقاح لكورونا بعد تجارب بشرية على مدى أقل من شهرين.

وأكد شبان مجددا تشككه بشأن اللقاح الروسي، الذي أطلق عليه اسم «سبوتنيك 5»، وقال إنه لم يتم بعد اختباره على نطاق واسع مثل لقاحات أخرى، وإن البيانات المتاحة بشأنه ضئيلة نسبيا.

وفي روما، قال ماسيمو جالي، رئيس مركز مكافحة الأوبئة في إيطاليا، إنه لا يعرف توقيت التوصل للقاح لفيروس كورونا، موضحا أيضًا أنه لا يستطيع الحكم على اللقاح الروسي الجديد.

وأضاف جالي، متحدثا عن اللقاحات في تصريحات لشبكة «سكاي تي جي 24» الإيطالية: «نحن في وضع لا يزال يتعين تحديده بشكل كبير ولن أقول إنه مرتبك. هناك تصريحات من جانب ومن الآخر، والتي تتضمن محتوى سياسيا وماليا أكثر بكثير من الإعلانات التي لها أساس علمي حقيقي».

وذكر الطبيب الإيطالي البارز، أن التصريحات وليس فقط الروسية لها معنى بعيد تمامًا عن الجانب العلمي.

وتابع جالي: «لا أملك الحكم على اللقاح الروسي لأنه ليس لدي بيانات»، موضحا أنه في النهاية هناك حاجة إلى جميع مراحل التجربة الضرورية والتي لا غنى عنها للتوصل للقاح آمن وفعال ووقائي حقًا.

من جهته، قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إن الأرجنتين والمكسيك ستنتجان لقاح «أسترا زينيكا» المضاد لكورونا لتوفيره في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية، وذلك بعد اجتماع مع مسئولين تنفيذيين من الشركة معنيين بالمشروع.

وقالت حكومة الأرجنتين إنه جرى توقيع اتفاق بين شركة العقاقير الطبية البريطانية أسترا زينيكا وشركة التكنولوجيا الحيوية مابساينس التابعة لمجموعة إنسود يتضمن نقل تقنية إنتاج 150 مليون جرعة مبدئيا من اللقاح لتزويد جميع دول أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل، بحسب وكالة «رويترز».

وقال فرنانديز، أمس: «سيكون إنتاج أمريكا اللاتينية فى الأرجنتين والمكسيك، وسيتيح ذلك لجميع دول المنطقة الحصول على اللقاح في الوقت وبالكفاءة المطلوبين».

فيما قال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في وقت لاحق، إن فرنانديز ونظيره المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور بذلا مساعى لإبرام الاتفاق، وأضاف أن الناتج من اللقاح قد يزيد إلى 250 مليون جرعة.

وشركة «أسترا زينيكا» هي ثاني أكبر منتج للعقاقير الطبية فى بريطانيا، ولها عمليات فى الأرجنتين منذ فترة طويلة. وقد وقعت اتفاقا مع مؤسسة الملياردير المكسيكى كارلوس سليم لإنتاج اللقاح المتوقع تسليمه فى النصف الأول من عام 2021 بعد دراسات المرحلة الثالثة والحصول على موافقة الجهات الرقابية.