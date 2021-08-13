 هادي الباجوري يبدأ التحضيرات للجزء الثاني من فيلم «هيبتا» - بوابة الشروق
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هادي الباجوري يبدأ التحضيرات للجزء الثاني من فيلم «هيبتا»

محمد عباس
نشر في: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 1:41 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 1:41 م
أعلن المخرج هادي الباجوري عن التحضير للجزء الثاني من فيلم «هيبتا»، والمقرر البدء في تصويره خلال الفترة القادمة، فيما لم يكشف عن أبطال العمل.

ويأتي الجزء الثاني من فيلم «هيبتا»، بعد 5 سنوات من الجزء الأول، ويحمل إسم «المناظرة الأخيرة»، وهو قصة محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، وشارك في الكتابة نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.

وحمل الجزء الأول من «هيبتا»، إسم «المحاضرة الأخيرة»، وهو من بطولة ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد داود، شيرين رضا، جميلة عوض، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، نيللي كريم، أنوشكا، سلوى محمد علي، أحمد بدير، كندة علوش، هاني عادل، مروة جبريل، علي الطيب، منة سماحة، محمد فراج، بسمة ياسر، آية سماحة، جوليا شواشي، وقصة محمد صادق، وسيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج هادي الباجوري.



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