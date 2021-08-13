الكشف على 1334 مواطنا بالمجان في قرية السواحل بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية، بقرية السواحل التابعة لمركز كفر البطيخ، خلال يومي الأربعاء والخميس، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملاً وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية وإحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية المتنقلة بدمياط، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1334 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 17 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات إستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ 14 حالة، بالإضافة إلى إجراء 445 تحليلاً معمليا، و47 أشعة عادية، و 27 للموجات الصوتية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية.