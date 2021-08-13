وذكرت وزارة الخارجية- في بيان، اليوم الخميس- أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقده نائب رئيس موريشيوس مع دكتورة علياء سمير برهان سفيرة مصر لدى موريشيوس.

وأعرب نائب رئيس موريشيوس، خلال اللقاء، عن رغبته في تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في المنطقة الحرة في ميناء بورت لويس، مشيرا إلى إمكانية تقديم الحكومة الموريشية تسهيلات للمستثمرين المصريين.

وأوضح أنه عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة ميناء بورت لويس كان قد تم تدشين برنامج للتعاون مع هيئة ميناء مدينة الإسكندرية البحري تلقى بموجبه البحارة الموريشيين تدريبهم في مصر على كيفية تسيير السفن والعمل بها، مؤكدا حرصه على استمرار هذا البرنامج لقناعته بأهميته والخبرة الكبيرة التي يُمكن لمصر تقديمها لموريشيوس في هذا المجال.

من جانبها، أشارت السفيرة المصرية إلى توافق هذا المشروع مع مقترح وزير المصايد السمكية الموريشي الذي تم بموجبه طلب أيضاً قيام مصر بتوفير دورات تدريبية للكوادر الموريشية في مجال قيادة السفن، فضلاً عن تدريب العمالة الماهرة التي تقوم بتشغيل السفن أيضاً.

كما استعرضت إمكانيات مصر الهائلة في هذا المجال، لاسيما إمكانيات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري.

وأشارت السفيرة المصرية إلى قيام السفارة بالعمل مع غرفة التجارة الموريشية والمتحف الوطني الموريشي؛ لإقامة معرض للمستنسخات، وقدمت لنائب رئيس الجمهورية الدعوة ليكون ضيف الشرف في الحفل الذي تقيمه السفارة بمناسبة المسابقة التي تنظمها في مجال الرسم والإنشاء بعنوان (مصر في عيون أطفال موريشيوس).

من ناحيته، رحب نائب رئيس الجمهورية الموريشي بهذه الدعوة التي تهدف إلى تثقيف الرأي العام في بلاده حول دور مصر الحضاري.

وأعرب عن تطلعه للقيام بزيارة إلى مصر والمتاحف الجديدة التي شيدتها الحكومة المصرية مؤخراً، مبدياً إعجابه الشديد باحتفال نقل المومياوات من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.



