رنا رئيس عن مشاركتها في ضل راجل: حسيت إن ياسر جلال داخل يموتني

تحدّثت الفنانة رنا رئيس، عن مشاركتها في مسلسل ضل راجل مع الفنان ياسر جلال، قائلة: "كنت بانضرب بجد م الأستاذ ياسر ووشي كان ورام".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أون سيت" على شاشة "on"، مساء الجمعة، أن جلال كان ينفعل بشكل جدي، مؤكدة أنها شعرت برهبة الأب منه بشكل حقيقي، وعقّبت: "كنت باحس إنه داخل يموتني".

وأشارت إلى أنه كانت هناك حالة اندماج كبيرة داخل الشخصيات، وهو ما جعل المَشاهِد تبدو حقيقية بشكل كبير، وتابعت: "كنت باحط تلج على إيدي ووشي بسبب الضرب".

ومسلسل "ضل راجل" عُرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

يُشار إلى أنه في مطلع أغسطس الجاري انطلق عرض مسلسل "الحرامي 2"، عبر إحدى المنصات الرقمية، وتشارك رنا رئيس في هذا العمل، إلى جانب رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ومحمد جمعة، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج أحمد الجندي.

وتناول الجزء الأول من العمل قصة لص شاب، يحاول سرقة شقة بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، وظل متواجدًا في المنزل متنقلاً بين الغرف وبمساعدة الابنة التي وقعت فى حبه يتغير تفكير الحرامي؛ ليخرج من المنزل بمساعدتها دون أن يسرق شيئًا.