تقارير: الزمالك يفشل في التعاقد مع يحيى جبران قائد الوداد

فشل مسؤولو نادي الزمالك، في إنهاء صفقة المغربي يحيى جبران، لاعب الوداد الرياضي في تمديد عقده حتى الموسم المقبل.

وكشفت مصادر خاصة بموقع «le360» المغربي، أن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أرسل مبعوثين عنه لمدينة الدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، للتفاوض مع يحيى جبران، لضمه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية .

وشدد الموقع أن الزمالك عرض 900 ألف دولار لجبران من أجل التعاقد معه، لكنه رفض ذلك من أجل التواجد في صفوف الوداد بالموسم المقبل والذي سيتقاضى اجرا لا يتجاوز 450 ألف دولار .

وأكمل الموقع أن صفقة جبران تعد الثانية التي يخسرها الزمالك في أقل من أسبوع بعدما كان فشل الأسبوع الماضي في التعاقد مع المهدي مبارك "النجم الواعد" في صفوف الفتح الرباطي، بعدما تخلفت إدارة مرتضى منصور في الوفاء بموعد التوقيع النهائي لضم هذا الاخير، قبل أن يظفر به العين الاماراتي وضمه لصفوفه لخمس سنوات، في صفقة قياسية بلغت 5 مليون و900 ألف دولار.