ذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية، اليوم السبت، أن القوات الجوية الصينية أرسلت طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل إلى تايلاند لإجراء تدريبات مشتركة مع الجيش التايلاندي غدًا الأحد.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية - في بيان لها بحسب ما أوردته الصحيفة الصينية عبر موقعها الإلكتروني- أن "التدريبات ستشمل دعما جويا وضربات على أهداف أرضية ونشر قوات على نطاق صغير وواسع".

ووفقا للصحيفة الصينية، فإن الأنشطة العسكرية المتوسعة للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أثارت قلق الولايات المتحدة وحلفائها كما شكلت الانشطة العسكرية للصين جزءا من المنافسة الاستراتيجية والاقتصادية المتزايدة التي أشعلت التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن المقرر أن تقام مناورة "فالكون سترايك" الصينية - التايلاندية في قاعدة أودورن الملكية التايلاندية للقوات الجوية في شمال تايلاند بالقرب من الحدود مع لاوس.

وأضافت الصحيفة أن الطائرات المقاتلة التايلاندية وطائرات الإنذار المبكر المحمولة جوا ستشارك في المناورة من كلا البلدين.

ويأتي التدريبات بالتزامن مع إجراء الولايات المتحدة الأمريكية تدريبات قتالية في إندونيسيا بالاشتراك مع إندونيسيا واستراليا واليابان وسنغافورة في أكبر تكرار للمناورات العسكرية "سوبر جارودا شيلد" منذ أن بدأت عام 2009 كذلك في أعقاب إرسال بكين سفنا حربية وصواريخ وطائرات إلى المياه والجو حول تايوان في رد تهديد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.