دار الشروق تطلق الرواية الأخيرة للراحل حمدي أبو جليل الأربعاء المقبل

تنظم دار الشروق، أمسية في حب وتقدير الروائي الراحل حمدي أبو جُليّل، لإطلاق روايته الأخيرة "ديك أُمي" التي تصدر عن دار الشروق، وتقام الأمسية مساء الأربعاء المقبل، في تمام السابعة بمبنى قنصلية بوسط البلد.

وكان قد رحل الكاتب حمدي أبوجليل، عن عالمنا، في 11 يونيو الماضي، وهو روائي وكاتب، ولد في الفيوم سنة 1967، وكان كتابه الأول عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة التي نشرت في عام 1997 تحت عنوان "أسراب النمل"، أما مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" والتي صدرت في عام 2000 وفازت بالعديد من الجوائز الأدبية.

صدر له عدة مؤلفات من بينها: "الفاعل" و"لصوص متقاعدون" الصادران عن دار الشروق، و"طي الخيام"، و"الأيام العظيمة البلهاء"، و"نحن ضحايا عك"، و"قيام وانهيار الصاد شين".