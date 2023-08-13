 دار الشروق تطلق الرواية الأخيرة للراحل حمدي أبو جليل الأربعاء المقبل - بوابة الشروق
الأحد 13 أغسطس 2023 6:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
النتـائـج تصويت

دار الشروق تطلق الرواية الأخيرة للراحل حمدي أبو جليل الأربعاء المقبل

أسماء سعد
نشر في: الأحد 13 أغسطس 2023 - 4:59 ص | آخر تحديث: الأحد 13 أغسطس 2023 - 4:59 ص

تنظم دار الشروق، أمسية في حب وتقدير الروائي الراحل حمدي أبو جُليّل، لإطلاق روايته الأخيرة "ديك أُمي" التي تصدر عن دار الشروق، وتقام الأمسية مساء الأربعاء المقبل، في تمام السابعة بمبنى قنصلية بوسط البلد.

وكان قد رحل الكاتب حمدي أبوجليل، عن عالمنا، في 11 يونيو الماضي، وهو روائي وكاتب، ولد في الفيوم سنة 1967، وكان كتابه الأول عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة التي نشرت في عام 1997 تحت عنوان "أسراب النمل"، أما مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" والتي صدرت في عام 2000 وفازت بالعديد من الجوائز الأدبية.

صدر له عدة مؤلفات من بينها: "الفاعل" و"لصوص متقاعدون" الصادران عن دار الشروق، و"طي الخيام"، و"الأيام العظيمة البلهاء"، و"نحن ضحايا عك"، و"قيام وانهيار الصاد شين".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك