الكشف عن حجم إصابة رونالدو أمام الهلال

كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية، اليوم الأحد، عن حجم إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، ومدة غيابه عن المباريات.

وكان رونالدو قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه النصر والهلال، في المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، والتي أقيمت في مدينة الطائف مساء السبت.

ووفقًا لـ صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن الفحوصات الطبية أكدت إصابة رونالدو بكدمة في الركبة خلال مواجهة الهلال، في كأس الملك سلمان للأندية.

وأضافت الصحيفة السعودية أن رونالدو سيغيب عن مواجهة الاتفاق والنصر، مساء غدًا الإثنين، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.