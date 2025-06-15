الخارجية الإيرانية: طهران لم ترسل أي رسالة إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة

قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران لم ترسل أي رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، واصفًا هذه الادعاءات بـ«الكاذبة تمامًا».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، جاء ذلك خلال رد بقائي، على ادعاء أحد وسائل الإعلام الأجنبية، الذي زعم أن إيران قد أرسلت رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر قبرص، قائلاً: «إيران لم ترسل أي رسالة إلى إسرائيل عبر أي دولة».

وفي وقت سابق، قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، إن إيران طلبت من قبرص نقل بعض الرسائل إلى إسرائيل، مضيفا أنه يتوقع التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحقا اليوم.

كما أعرب كريستودوليديس، عن استيائه مما وصفه بالتباطؤ من الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت وكالة «رويترز».

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 يونيو 2025، عندما شنت إسرائيل هجومًا صاروخيًا مباغتًا استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين ليلًا، وطالت أهدافًا عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقًا دوليًا وإقليميًا واسعًا، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.