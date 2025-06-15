أردوغان: هجوم إسرائيل على إيران زج بأمن المنطقة إلى الخطر

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الصراع الإسرائيلي الإيراني، مشددا على أن إسرائيل زجت بأمن المنطقة إلى الخطر بهجومها على إيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين حيث ناقش الجانبان إلى جانب الصراع الإسرائيلي الإيراني، قضايا إقليمية ودولية بحسب منشور لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية على منصة إكس.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن إسرائيل بهجماتها على إيران زجت بأمن المنطقة التي لا تحتمل نشوب حرب جديدة إلى الخطر.

وأوضح الرئيس التركي أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختلقت مشكلة على الصعيد العالمي في الاستقرار والأمن.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية قوضت أيضا مسار المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه المفاوضات هي المخرج الوحيد لحل الصراع.

وشدد على أن تركيا والكويت أظهرتا ردود فعل قوية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وعلى عدوانها في المنطقة.

وأكد أن إسرائيل عبر هجماتها على إيران تحاول صرف النظر عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، ومشددا أن هذا أمر لا يمكن السماح به.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى صباح الأحد نحو 13 قتيلا وأكثر من 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.