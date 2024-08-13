 محرز يتحدى ميتروفيتش في قمة الهلال والأهلي بالسوبر السعودي - بوابة الشروق
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محرز يتحدى ميتروفيتش في قمة الهلال والأهلي بالسوبر السعودي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 2:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 2:35 م

يواجه الهلال نظيره أهلي جدة، اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة"، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ومن المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - خليفة الدوسري - ياسر الشهراني.

خط الوسط: سيرجي سافيتش - روبن نيفيز - سالم الدوسري - محمد كنو.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - ألكساندر ميتروفيتش.

بينما من المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روجير إيبانيز - ميريح ديميرال - علي مجرشي - سعد بالعبيد.

خط الوسط: فرانك كيسيه - زياد الجهني - سميحان النابت - جابري فيجا.

خط الهجوم: رياض محرز - روبرتو فيرمينو.


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