9 لاعبين خارج قائمة المصري في مواجهة زد بالدوري

أكد الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، غياب 9 لاعبين عن الفريق في مواجهة زد، في الأسبوع الـ 33 من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء غدا الأربعاء، على ستاد الجيش ببرج العرب.

وسيغيب الثنائي محمد دبش والجزائري عبد الرحيم دغموم؛ للحصول على الإنذار الثالث خلال مباراة سموحة الأخيرة.

فيما تضم قائمة المصابين كلا من أحمد عيد لإصابته في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته مع المنتخب الأوليمبي بأوليمبياد باريس، بالإضافة إلى التونسى فخر الدين بن يوسف الذى يعاني من إجهاد في قصبة الساق.

كما سيغيب الغاني ليستويل أمانكونا المُصاب بتمزق في عضلة السمانة، بالإضافة للحارس عصام ثروت والذي أجرى مؤخرا جراحة الرباط الصليبي، فيما لم تكتمل الجاهزية الفنية للثنائي حسين السيد، الذى تعرض للإصابة بشرخ في أصبع القدم، وإسلام عطية الذى عاني من إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

بينما يواصل أحمد أيمن منصور برنامجه التأهيلي؛ لعلاجه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.