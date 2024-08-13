 أحمد الجندي: محمد صلاح قدوة لكل شباب مصر.. والمينتالتي سر تفوقه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد الجندي: محمد صلاح قدوة لكل شباب مصر.. والمينتالتي سر تفوقه

محمود عيسى
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 5:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 6:40 ص

يرى البطل الأولمبي أحمد الجندي، الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، أن محمد صلاح قدوة لكل شباب مصر.

وصرح الجندي فور وصوله إلى مصر والاحتفال بإنجازه التاريخي في مؤتمر صحفي:" صلاح قدوة لكل شباب مصر ومن ينتقده لا يدرك ما يدور حول الشخص لذلك لا يمكن الحكم عليه".

أضاف:" صلاح نجم عالمي يملك شهرة واسعة وعقلية كبيرة وقادر على القيادة يعجبني فيه طريقة تفكيره والكلام معاه مبهر انبسطت بالحديث معه عن الاستعداد للبطولات خلال تواجده بمعسكر منتخب مصر وأعطاني بعض النصائح".

أتم:"صلاح ليس أحرف لاعب في تاريخ الكرة المصرية ولكن عقليته المينتالتي سر تفوقه واستمراره على القمة وتحقيقه إنجازات غير مسبوقة".


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