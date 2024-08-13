شمال سيناء: إصابة 3 أشخاص إثر نشوب حريق في منزل بالعريش

أصيب 3 أفراد؛ نتيجة حريق شب في منزل بمنطقة كرم أبو نجيلة في مدينة العريش بشمال سيناء.

تلقت الجهات الأمنية والطبية بشمال سيناء، بلاغا بنشوب حريق في منزل بحي كرم أبو نجيلة، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني والإسعاف للمكان، وتم السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة "عبدالغني عبدالله محمد"، 62 عاما، بضيق في التنفس، و"أشرف عبداللطيف إسماعيل"، 61 عاما، أصيب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر و"يسري أشرف عبداللطيف"، 28 عاما، أصيب بحالة نفسية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، وتولت الجهات المختصة التحقيق للكشف عن أسباب اندلاع الحريق.