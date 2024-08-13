 مسئولون إيرانيون: وقف إطلاق النار في غزة قد يؤجل رد طهران على إسرائيل - بوابة الشروق
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مسئولون إيرانيون: وقف إطلاق النار في غزة قد يؤجل رد طهران على إسرائيل

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 3:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 3:05 م

قال ثلاثة من كبار المسؤولين الإيرانيين، إن السبيل الوحيد الذي قد يؤجل رد إيران مباشرة على إسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أراضيها، هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران، إن بلاده وحلفاء لها مثل حزب الله، سيشنون هجوماً مباشراً إذا فشلت محادثات غزة، أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ولم تذكر المصادر المدة التي تعطيها إيران لإحراز تقدم في المحادثات قبل أن ترد.

وتواجه المنطقة خطر نشوب حرب على نطاق أوسع في الشرق الأوسط، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران، والقائد العسكري في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر في بيروت، ما دعا طهران إلى التوعد بالانتقام والرد العسكري دون أن تشير وقت تنفيذ وعدها.


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