عبرت 122 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة من معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأشار مصدر مختص في معبر رفح البري إلى إدخال 39 شاحنة تابعة لقطر، و7 شاحنات للهلال الأحمر المصري، و28 شاحنة للتحالف الوطني، و48 شاحنة تابعة للأمم المتحدة.

وقد نقلت الشاحنات دقيقًا وسلالًا غذائية ومواد طبية وإغاثية متنوعة وألبانًا، مقدمة من الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وقطر والأمم المتحدة.

كما ذكر المصدر، أن عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء بلغ 2069 شاحنة، حملت حوالي 14 ألف طن من المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودولة الإمارات ودولة قطر والسعودية والكويت ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.