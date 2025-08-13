قذيفة هاون تودي بحياة طفلين ووالدتهما في شمال غرب باكستان

أصابت قذيفة هاون، منزلا وأودت بحياة طفلين ووالدتهما في منطقة بشمال غربى باكستان، حيث تنفذ القوات الأمنية "عملية محددة" ضد حركة طالبان باكستان، حسبما قال سكان ومسئول بمستشفى بالمنطقة اليوم الأربعاء.

ولم يتضح على الفور من المسئول عن الخسائر البشرية التي وقعت في بلدة ماموند في منطقة باجاور بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

وقال نصيب جول الطبيب بمستشفى محلي، إن الضحايا هم طفلان ووالدتهما. وأضاف أن شخصين أصيبا أمس الثلاثاء عندما أصابت قذيفة هاون أخرى منزلهما.

ولم يرد تعليق فوري من الحكومة أو الجيش.

وتأتي أحدث التطورات بعد أيام من بدء القوات الأمنية في تنفيذ هجوم في باجاور لاستهداف ملاجئ ومخابىء المسلحين.

وقال مسئولون حكوميون، إن الهجوم المستمر ضد طالبان باكستان أدى لنزوح 25 ألف أسرة أو ما يقدر بنحو 100 ألف شخص في باجاور، حيث خففت السلطات من حظر التجوال اليوم الأربعاء؛ مما أتاح للسكان شراء المستلزمات الضرورية.