شريف يعتذر لطولان: أول من منحني فرصة كمهاجم

كشف محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب بقطر، حقيقة اعتراضه على استبداله في مباراة المنتخب أمام الكويت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وقال محمد شريف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الأردن، منذ تجمع اللاعبين استعدادا للمشاركة في البطولة، كان هدفنا هو الفوز باللقب وفزنا بجميع المباريات الودية التي لعبناها، وواجهنا سوء الحظ في أول مباراتين وأتمنى أن نعوض ذلك في المباراة المقبلة.

وأضاف محمد شريف، في حديثه عن موقفه مع مدرب المنتخب حلمي طولان، مثل والدي، لقد كان أول من يشركني في مركز المهاجم، وأعتذر له أمام الجميع، وأثناء خروجي وضعت يدي على فمي للكاميرات، وقلت له يا كابتن أريد الاستمرار، فقال: «اخرج يا شريف، مش الوقت المناسب»، لكن الناس فهمت أنني قلت كلمة «خارج»، وهذا ليس من تربيتي أو طبيعتي، لم أعترض في حياتي على قرار مدرب، ومواقف أصعب بكثير حدثت في حياتي، ومع منتخب مصر أيضًا، والجميع يعرف ذلك، لم أعترض ولم أتكلم.

وعلق حلمي طولان على موقف محمد شريف، قائلا: “محمد شريف ابني، عندما ذهبت إلى إنبي وغيرت مركزه ولعبت به كرأس حربة وفاز معي بلقب هداف الدوري، فالأهلي ضمه سريعا جدا، وعلاقتي بمحمد شريف هي علاقة أب بابنه، ولم يتعدى علي أبدا، كان مجرد الظهور أمام الناس هو ما أخذته ضد شريف، لكنه لم يفعل ذلك أبدا”. ظلم ولا أسمح له أن يعتدي.

ويختتم منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، استعداداته، اليوم الاثنين، لمواجهة الأردن، في المباراة التي تجمع الفريقين عصر غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة للبطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.